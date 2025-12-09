Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Forbes pre 6 sati  |  Agencije
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da umanjene račune za električnu energiju, od novembra do kraja grejne sezone, ima više od 180.000 domaćinstava.

Među njima je blizu 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama i oko 11.000 boraca i vojnih invalida koji imaju brojilo na svoje ime, kao i primaoci različitih vrsta socijalne pomoći. „Broj domaćinstava kojima su umanjeni računi za električnu energiju uz pomoć države raste iz meseca u mesec. Prijava je jednostavna na ; biti umanjeni i do 40 odsto. Penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, kao i vojni invalidi, koji imaju brojilo na svoje ime, imaju manje račune za
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

"Svoji na svome" na inicijativu Vučića: 45.036 građana podnelo zahtev za legalizaciju

"Svoji na svome" na inicijativu Vučića: 45.036 građana podnelo zahtev za legalizaciju

B92 pre 21 minuta
Predato već 45.036 zahteva za legalizaciju! Ogromno interesovanje građana za program države "Svoj na svome"

Predato već 45.036 zahteva za legalizaciju! Ogromno interesovanje građana za program države "Svoj na svome"

Kurir pre 32 minuta
Prijava nelegalnih objekata po novom zakonu na 6 lokacija u Kragujevcu

Prijava nelegalnih objekata po novom zakonu na 6 lokacija u Kragujevcu

Pressek pre 5 sati
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Novi magazin pre 5 sati
Umanjeni računi za struju za više od 180.000 domaćinstava

Umanjeni računi za struju za više od 180.000 domaćinstava

RTK pre 6 sati
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

NIN pre 5 sati
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za električnu energiju u novembru

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za električnu energiju u novembru

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Borčastruja

Ekonomija, najnovije vesti »

Milan Nedeljković preuzima funkciju predsednika Uprave BMW AG od maja 2026.

Milan Nedeljković preuzima funkciju predsednika Uprave BMW AG od maja 2026.

Naslovi.ai pre 2 minuta
Otvorena izložba „Uspomene iz budućnosti“ – 5G za generacije koje dolaze

Otvorena izložba „Uspomene iz budućnosti“ – 5G za generacije koje dolaze

Nova ekonomija pre 12 minuta
Želite li Google Pay i Apple Pay prihvat na vašem sajtu

Želite li Google Pay i Apple Pay prihvat na vašem sajtu

Danas pre 17 minuta
Kako se bogatstvo Donalda Trampa mlađeg uvećalo šest puta za godinu dana

Kako se bogatstvo Donalda Trampa mlađeg uvećalo šest puta za godinu dana

Forbes pre 16 minuta
Tender za sanaciju i adaptaciju deset železničkih stanica

Tender za sanaciju i adaptaciju deset železničkih stanica

N1 Info pre 7 minuta