Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da umanjene račune za električnu energiju, od novembra do kraja grejne sezone, ima više od 180.000 domaćinstava.

Među njima je blizu 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama i oko 11.000 boraca i vojnih invalida koji imaju brojilo na svoje ime, kao i primaoci različitih vrsta socijalne pomoći. „Broj domaćinstava kojima su umanjeni računi za električnu energiju uz pomoć države raste iz meseca u mesec. Prijava je jednostavna na ; biti umanjeni i do 40 odsto. Penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, kao i vojni invalidi, koji imaju brojilo na svoje ime, imaju manje račune za