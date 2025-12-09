Pledoaje za novi patriotizam

Krajnje je vreme za temelјno redefinisanje našeg odnosa i našeg doživlјaja samih sebe, za temelјno preispitivanje srpske prošlosti i srpske sadašnjosti. I stvaranje nove, iskrene i istinite, srpske nacionalne svesti

Pola veka, biće skoro, tumaramo bespućem lažnog patriotizma. Lažnog, kažem, zato što je indukovan odozgo. Zato što je ovom narodu ubrizgan organizovanom indoktrinacijom. Zato što je nametnut. Fabrikovan. Falsifikovan. Lako je bilo. Srbi, ruku na srce, o sebi pojma nisu imali. Nemaju ni danas. Ideološke naslage u više decenija zbrisale su gotovo svako znanje o istinskom srpskom identitetu. Tako je kreiran, izmišlјen, izvitoperen, jedan tzv. nacionalizam, jedna tzv.