Pobede Indijane, Finiksa i San Antonija u NBA ligi

Košarkaši Indijane su na svom terenu pobedili Sakramento sa 116:105 i tako poboljšali ukupni skor na 6/18.

Indija je slavila u četiri od poslednjih šest utakmica nakon što je sezonu počela sa 2/16. Najbolji u pobedničkom timu bili su Endru Nembhard sa 28 poena i 12 asistencija, Benedikt Maturin sa 25 i Paskal Sijakam sa 23 poena. Sakramentu nije pomogao ni novi tripl-dabl Rasela Vestbruka. On je upisao 24 poena, 14 asistencija i 12 skokova što je njegov četvrti tripl-dabl u sezonu, a 207. u karijeri. Kingi posle ovog poraza imaju skor od šest pobeda i 18 poraza. Finiks
