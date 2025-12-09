SPC slavi dan posvećen Svetom Alimpiju Stolpniku

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
SPC slavi dan posvećen Svetom Alimpiju Stolpniku

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas slavi dan posvećen svetom Alimpiju Stolpniku, koji je u postu i molitvi na stubu (stolpu) proveo 53 godine, a slavi se i kao krsna slava u Srbiji.

Sveti Alimpije Stolpnik, prema nekim izvorima, rođen je 522. godine u veoma pobožnoj porodici, u Andrijanopolju, još kao mali bio je predan na službu Bogu. Međutim, iako voljen od svih, težio je usamljeničkom načinu života, pa tražeći mirno mesto za potpuno predavanje Bogu, zaustavio se na nekom groblju od kojeg su ljudi bežali. Tu je postavio krst i sagradio hram Svete Efimije, svoje zaštitnice, a pored hrama podigao je stub, stolp, popeo se na njega, zbog čega je
