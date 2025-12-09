UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Mali napredak ka miru; Kremlj otkriva da li će se Putin i Tramp sastati do kraja godine

KIJEV - BRISEL - Rat u Ukrajini – 1.385. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je sastanak u Londonu s evropskom trojkom – liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke, bio "mali napredak ka miru". Nema govora o još jednom sastanku ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa pre Nove godine, potvrdio je Kremlj.

Centralne teme razgovora Volodimira Zelenskog s britanskim premijerom Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom bile su američki mirovni plan, kao i bezbednosne garancije za Ukrajinu. "Postoje stvari koje ne možemo rešiti bez Amerikanaca, i postoje stvari koje ne možemo rešiti bez Evrope", rekao je Zelenski. Ističe da je u Londonu postignut "mali napredak ka miru". Potvrdio je da Kijev ne razmatra mogućnost