UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Mali napredak ka miru; Kremlj otkriva da li će se Putin i Tramp sastati do kraja godine

RTV pre 25 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Mali napredak ka miru; Kremlj otkriva da li će se Putin i Tramp sastati do kraja godine

KIJEV - BRISEL - Rat u Ukrajini – 1.385. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je sastanak u Londonu s evropskom trojkom – liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke, bio "mali napredak ka miru". Nema govora o još jednom sastanku ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa pre Nove godine, potvrdio je Kremlj.

Centralne teme razgovora Volodimira Zelenskog s britanskim premijerom Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom bile su američki mirovni plan, kao i bezbednosne garancije za Ukrajinu. "Postoje stvari koje ne možemo rešiti bez Amerikanaca, i postoje stvari koje ne možemo rešiti bez Evrope", rekao je Zelenski. Ističe da je u Londonu postignut "mali napredak ka miru". Potvrdio je da Kijev ne razmatra mogućnost
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(Foto) Zelenski se sastao sa predstavnicima EU i NATO. Ukrajinskom lideru stigla jasna poruka: "Predlozi za finansiranje su na…

(Foto) Zelenski se sastao sa predstavnicima EU i NATO. Ukrajinskom lideru stigla jasna poruka: "Predlozi za finansiranje su na stolu"

Blic pre 5 sati
Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

Politika pre 5 sati
Rute: Imao sam dobar razgovor sa Zelenskim i liderima EU

Rute: Imao sam dobar razgovor sa Zelenskim i liderima EU

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaBriselVelika BritanijaLondonNemačkaEvropska komisijaNova godinaKijevDonald TrampFrancuskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Japan: 30 povređenih u zemljotresu, vlada upozorava na mogući jači potres

Japan: 30 povređenih u zemljotresu, vlada upozorava na mogući jači potres

RTV pre 0 minuta
Požar na Pedagoškom fakultetu u Novosibirsku, blizu 700 ljudi evakuisano

Požar na Pedagoškom fakultetu u Novosibirsku, blizu 700 ljudi evakuisano

RTS pre 11 minuta
"Šta smo mi, budale sa čekovnom knjižicom?!" Ovo je dokaz da su Amerikanci besni kao nikad pre i da se sprema potop: Tramp i…

"Šta smo mi, budale sa čekovnom knjižicom?!" Ovo je dokaz da su Amerikanci besni kao nikad pre i da se sprema potop: Tramp i Putin u duetu spremaju Zelenskom pakao

Blic pre 5 minuta
Zelenski: Mali napredak ka miru; Kremlj otkriva da li će se Putin i Tramp sastati do kraja godine

Zelenski: Mali napredak ka miru; Kremlj otkriva da li će se Putin i Tramp sastati do kraja godine

RTS pre 35 minuta
Ujutru i pre podne magla, tokom dana pretežno sunčano – do 14 stepeni

Ujutru i pre podne magla, tokom dana pretežno sunčano – do 14 stepeni

RTS pre 40 minuta