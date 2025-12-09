Vaš: Srbija i Zapadni Balkan su Evropa, Beograd je postao ekonomski centar Zapadnog Balkana

BEOGRAD - Predsednik i osnivač GLOBSEC-a Robert Vaš poručio je danas na Forumu BELTALKS u Beogradu da Srbija i Zapadni Balkan jesu Evropa, kao i da je Beograd postao ekonomski centar Zapadnog Balkana.

On je istakao da su stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana od suštinske važnosti za budućnost Evrope, kao i da je budućnost Evrope od suštinske važnosti za Srbiju i Zapadni Balkan. "Zato što smo povezani u trgovini, bezbednosti i energetici. Zato smo ovde da prenesemo jasnu poruku da su Srbija i Zapadni Balkan Evropa. Ovo nije samo susedni region Evrope. Ovo jeste Evropa i moramo se tako i ponašati. I dozvolite mi da kažem - Evropa neće biti kompletna bez pune