Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Zabrana korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina stupila je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu u Australiji.

Platforme poput *Instagrama, TikToka i Jutjuba sada su obavezane da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina ili se suočavaju sa kaznama do 33 miliona dolara, preneo je Rojters. Zabrana, koju su pohvalili roditelji i zagovornici zaštite dece, a kritikovali tehnološki giganti i zagovornici slobode govora, predstavlja prvi praktični pokušaj regulacije pristupa dece digitalnim platformama i očekuje se da posluži kao model za druge zemlje koje razmatraju slične