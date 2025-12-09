Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Sputnik pre 1 sat
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Zabrana korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina stupila je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu u Australiji.

Platforme poput *Instagrama, TikToka i Jutjuba sada su obavezane da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina ili se suočavaju sa kaznama do 33 miliona dolara, preneo je Rojters. Zabrana, koju su pohvalili roditelji i zagovornici zaštite dece, a kritikovali tehnološki giganti i zagovornici slobode govora, predstavlja prvi praktični pokušaj regulacije pristupa dece digitalnim platformama i očekuje se da posluži kao model za druge zemlje koje razmatraju slične
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Euronews pre 9 minuta
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

N1 Info pre 1 sat
Ova zemlja je upravo zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina!

Ova zemlja je upravo zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina!

Blic pre 1 sat
U Australiji počela da važi zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina

U Australiji počela da važi zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina

Radio 021 pre 59 minuta
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Politika pre 1 sat
Australija i zvanično deci zabranila društvene mreže

Australija i zvanično deci zabranila društvene mreže

Telegraf pre 1 sat
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu u Australiji

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersTikTokDolarAustralijasvetdruštvo

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina priprema novi predlog mirovnog plana, Zelenski: 'Ne damo teritoriju'

Ukrajina priprema novi predlog mirovnog plana, Zelenski: 'Ne damo teritoriju'

BBC News pre 39 minuta
Sijarto: Rusija i Mađarska da rade zajedno i da se suprotstave pritiscima spolja

Sijarto: Rusija i Mađarska da rade zajedno i da se suprotstave pritiscima spolja

RTV pre 4 minuta
Kako su Trampovi ljudi pritiskali Zelenskog da se preko telefona odrekne Donbasa

Kako su Trampovi ljudi pritiskali Zelenskog da se preko telefona odrekne Donbasa

Danas pre 44 minuta
Starmer: Sporazum o oslobađanju 114,5 milijardi evra za Ukrajinu blizu finalizacije

Starmer: Sporazum o oslobađanju 114,5 milijardi evra za Ukrajinu blizu finalizacije

RTV pre 39 minuta
VIDEO: Ruski i američki astronauti se vratili na Zemlju

VIDEO: Ruski i američki astronauti se vratili na Zemlju

Radio 021 pre 34 minuta