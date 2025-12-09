Nataša Aksentijević prvi put o porodičnoj tragediji: "Moja majka je izgubila sina u aferi kradenih beba"

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs/ Hello
Nataša Aksentijević prvi put o porodičnoj tragediji: "Moja majka je izgubila sina u aferi kradenih beba"

Voditeljka Nataša Aksentijević važi za nekog ko je bez dlake na jeziku, pa je tako sada iskreno govorila o bratu kom su njihovi roditelji prepisali imovinu.

Nataša se pored toga, prvi put dotakla i porodične tragedije koja se desila pre njenog rođenja. Svojevremeno je pričala kako su roditelji pravili razliku između nje i brata, kako u pogledu odgajanja, tako i kasnije kad je trebalo deliti imovinu. Voditeljka je otkrila šta ju je naučilo to iskustvo. - Istina je, moji roditelji su pravili razliku, a ja dugo nisam mogla da razumem razlog takvog ponašanja. Sada, kada imam izvesne godine, a i sama sam roditelj, mnogo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Moja majka je izgubila sina u aferi krađenih beba" Srpska voditeljka (44) prvi put o porodičnoj tragediji: "Posle je rodila…

"Moja majka je izgubila sina u aferi krađenih beba" Srpska voditeljka (44) prvi put o porodičnoj tragediji: "Posle je rodila mene i brata, pravila je razliku"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VoditeljkaBeba

Zabava, najnovije vesti »

Naša pevačica 8 meseci u emotivnoj vezi sa muškarcem kog nije ni upoznala: “On nije iluzija, rodiću mu dete”

Naša pevačica 8 meseci u emotivnoj vezi sa muškarcem kog nije ni upoznala: “On nije iluzija, rodiću mu dete”

Telegraf pre 29 minuta
Nataša Aksentijević prvi put o porodičnoj tragediji: "Moja majka je izgubila sina u aferi kradenih beba"

Nataša Aksentijević prvi put o porodičnoj tragediji: "Moja majka je izgubila sina u aferi kradenih beba"

Telegraf pre 14 minuta
Koncert povodom 45 godina postojanja benda Električni orgazam u subotu u Beogradu

Koncert povodom 45 godina postojanja benda Električni orgazam u subotu u Beogradu

Danas pre 39 minuta
Pevačica (40) je 6 puta bila na audiciji za "Zvezde Granda", danas je jedna od najtraženijih na slavljima

Pevačica (40) je 6 puta bila na audiciji za "Zvezde Granda", danas je jedna od najtraženijih na slavljima

Blic pre 1 sat
Zašto nas ovih dana svi peckaju na dodir i kako da izbacite višak elektriciteta iz tela

Zašto nas ovih dana svi peckaju na dodir i kako da izbacite višak elektriciteta iz tela

Blic pre 1 sat