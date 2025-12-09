Prvog dana primene Zakona "Svoj na svome" podneto više od 19.000 prijava za legalizaciju

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Direktor JP ''Pošta Srbije'' Zoran Anđelković izjavio je danas da je prvog dana primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima podneto više od 19.000 zahteva za legalizaciju i da je interesovanje građana veliko.

Anđelković je rekao da je oko 40 odsto prijava podneto putem onlajn platforme, a ostale u opštinama i na poštanskim šalterima. - Do 17 časova je bilo 14.700 prijava, od toga 1.250 na opštinskim šalterima, a 3.400 na šalterima pošta. Do 19 časova je bilo više od 19.000 prijava - rekao je Anđelković za Pink. Istakao je da su građani izuzetno zadovoljni zbog mogućnosti da konačno reše pitanje svoje imovine. - Ima različitih slučajeva. Oko 500.000 ljudi proterano iz
