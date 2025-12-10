Ovaj deo Beograda sutra bez vode: proverite da li ste na spisku
Alo pre 6 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, sutra od 08:30 do 18 časove bez vode će ostati potrošači u delu naselja Leštane.
Kako je najavilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači neparne strane Ulice kružni put (od Smederevskog puta do Ulice maršala Tita). Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode. BONUS VIDEO