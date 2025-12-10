Proleće usred decembra Ujutru slab mraz, a onda sunve i rast temperature

Danas ujutro i delom pre podne očekuje se malo do umereno oblačno vreme, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom (izolovanom) pojavom magle, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -3 do 4 stepena, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu se ujutro očekuje malo do umereno oblačno uz lokalnu (izolovanu) pojavu magle. U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 0 do 4 stepena, a najviša oko 14. Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama