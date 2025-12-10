Proleće usred decembra Ujutru slab mraz, a onda sunve i rast temperature

Alo pre 1 sat
Danas ujutro i delom pre podne očekuje se malo do umereno oblačno vreme, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom (izolovanom) pojavom magle, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -3 do 4 stepena, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu se ujutro očekuje malo do umereno oblačno uz lokalnu (izolovanu) pojavu magle. U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 0 do 4 stepena, a najviša oko 14. Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama
Ujutru maglovito i oblačno, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni

RTV pre 47 minuta
Jutarnja magla i slab mraz, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura 16 stepeni

RTS pre 1 sat
Posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 41 minuta
Vremenska prognoza za 10. decembar: Debeli minus ujutro, pa sunčano i toplije.

Mondo pre 2 sata
Međunarodni dan ljudskih prava

RTV pre 7 minuta
Zanatlije iz Žute kuće

Danas pre 2 minuta
Mišković i Matijević imaju najviše kompanija – ukupno 155

Bloomberg Adria pre 1 minut
Na današnji dan, 10. decembar

N1 Info pre 1 sat
Ujutru maglovito i oblačno, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni

RTV pre 47 minuta