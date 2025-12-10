Novi BMW iX3 (2026) - porudžbine za prvog člana Nove klase premašuju očekivanja

Auto magazin pre 31 minuta
Nova generacija modela BMW iX3, prvi elektromobil iz serije "Neue Klasse", beleži zapažen uspeh na početku svog "životnog ciklusa"...

Pogledajte: Predstavljen potpuno novi BMW iX3 - domet koji pomera granice. BMW je započeo elektrifikaciju 2013. godine modelom i3. Bio je to automobil koji je izgledao kao da je došao sa druge planete. Međutim, ovaj automobil nije postigao veliki uspeh i zato je BMW izabrao drugu strategiju - "power of choice". To znači da su, osim modela BMW iX, svi njegovi trenutni električni automobili izgrađeni na platformama koje su sposobne da nose tehniku motora sa
U Evropi pada prodaja premium limuzina srednje klase

Auto blog pre 2 sata
(Foto) Žestok sudar u centru Zemuna: Erbeg se od siline udarca aktivirao u BMW-u, delovi vozila rasuti po putu

Blic pre 5 sati
Novi šef BMV-a stiže iz Kruševca! Milan Nedeljković preuzima komandu nad bavarskim gigantom

Dnevnik pre 1 dan
Ovo je Milana Nedeljkovića dovelo na čelo BMW-a: Evo šta o njemu kažu kolege i predsednik Nadzornog odbora

Mondo pre 7 sati
Srbin Milan Nedeljković preuzima čelo BMW-a od maja 2026. godine

Radio 021 pre 7 sati
Milan Nedeljković preuzima funkciju predsednika Uprave BMW AG od maja 2026.

Naslovi.ai pre 9 sati
Biografija Srbina koji je došao na čelo BMW-a: Ima doktorat, diplomu mašinskog inženjera stekao je na Kembridžu, a radnici ga…

Kurir pre 8 sati
Novi BMW iX3 (2026) - porudžbine za prvog člana Nove klase premašuju očekivanja

Auto magazin pre 31 minuta
Opel Astra facelift

Auto blog pre 16 minuta
Citroen razmatra malo električno vozilo da bi zamenio C1

Auto blog pre 1 sat
U Evropi pada prodaja premium limuzina srednje klase

Auto blog pre 2 sata
EU uskoro saopštava odluke o ublažavanju i odlaganju mera zabrane prodaje automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

Auto magazin pre 1 dan