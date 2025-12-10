Novi BMW iX3 (2026) - porudžbine za prvog člana Nove klase premašuju očekivanja

Nova generacija modela BMW iX3, prvi elektromobil iz serije "Neue Klasse", beleži zapažen uspeh na početku svog "životnog ciklusa"...

Pogledajte: Predstavljen potpuno novi BMW iX3 - domet koji pomera granice. BMW je započeo elektrifikaciju 2013. godine modelom i3. Bio je to automobil koji je izgledao kao da je došao sa druge planete. Međutim, ovaj automobil nije postigao veliki uspeh i zato je BMW izabrao drugu strategiju - "power of choice". To znači da su, osim modela BMW iX, svi njegovi trenutni električni automobili izgrađeni na platformama koje su sposobne da nose tehniku motora sa