Centar za demokratiju: Srbija mora da sprovede reforme u oblasti ljudskih prava po standardima EU

Beta pre 45 minuta

 Fondacija Centar za demokratiju ocenila je danas da Srbija mora sprovesti reforme države i društva kako bi se približila standardima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava koje uživaju građani razvijenih zemalja Evrope i sveta.

"U pristupanju Evropskoj uniji vidimo još veće garancije za zaštitu ljudskih prava u Srbiji. Od ključne važnosti je da jačamo demokratske institucije, unapređujemo parlamentarizam, demokratsku političku kulturu, slobodu medija, da građani slobodno izražavaju svoje mišljenje i učestvuju u procesima donošenja odluka u svojoj zajednici", saopštili su  povodom 10. decembra, Međunaordnog dana ljudskih prava.

Naveli su da je poštovanje prava, sloboda i dostojanstva svakog pojedinca osnova za izgradnju modernog, demokratskog i uređenog društva.

"Da niko ne ostane po strani, bez pristupa obrazovanju, zdravstvenim uslugama, socijalnoj brizi. Svakoj osobi moramo da posvetimo pažnju i da joj pružimo zaštitu. To je društvo u kojem se poštuju jednakost, prava i dostojanstvo svih", istakli su u saopštenju iz te fondacije.

(Beta, 10.12.2025)

