Međunarodni dan ljudskih prava: UN ukazuju na sve veća globalna kršenja

RTK pre 1 sat
Međunarodni dan ljudskih prava: UN ukazuju na sve veća globalna kršenja

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se danas širom sveta pod sloganom „Ljudska prava, naše svakodnevne potrebe“.

Obeležava se u znak sećanja na 10. decembar 1948. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, a ustanovljen je 1950. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš istakao je da je pre skoro osamdeset godina, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima definisala šta je svakoj osobi potrebno da bi preživela i napredovala i ukazao na teška kršenja ljudskih prava poslednjih godina.
UNGeneralna skupština Ujedinjenih nacijaAntonio Gutereš

