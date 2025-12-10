Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Beta pre 2 sata

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova odbila je da sertifikuje kandidate Srpske liste za vanredne parlamentarne izbore, 28. decembra, iako ispunjavaju potrebne uslove.

Vršilac dužnosti šefa Sekretarijata CIK-a Besnik Bužalja rekao je da svi kandidati Demokratske partije Kosova, Demokratske stranke Kosova i Srpske liste ispunjavaju potrebne uslove ali su i pored toga, protiv sertifikacije kandidata Srpske liste glasala dva člana komisije, šest je bilo uzdržano, a troje je bilo za.

Sami Kurteši i Aljban Krasnići iz Samoopredeljenja glasali su protiv, uzdržani su bili članovi komisije iz DPK, DSK, Alijanse za budućnost Kosova i dva člana iz nesrpskih zajednica.

Centralna izborna komisija i ranije je odbijala da sertifikuje kandidate Srpske liste na parlamentarnim izborima u februaru i na lokalnim izborima iz oktobra.

Izborni panel za žalbe i predstavke i Vrhovni sud Kosova su stavljali van snage odluke CIK-a i omogućili Srpskoj listi da učestvuje na prethodnim parlamentarnim i lokalnim izborima na Kosovu.

(Beta, 10.12.2025)

Povezane vesti »

CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

RTV pre 1 sat
CIK nije sertifikovao kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

CIK nije sertifikovao kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

Vesti online pre 1 sat
CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

CIK u Prištini odbila da overi kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

Blic pre 1 sat
CIK u Prištini nije sertifikovala kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

CIK u Prištini nije sertifikovala kandidate Srpske liste za parlamentarne izbore

Sputnik pre 40 minuta
Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

Centralna izborna komisija Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

N1 Info pre 2 sata
CIK Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

CIK Kosova odbila da sertifikuje kandidate za poslanike Srpske liste

NIN pre 1 sat
Izborna komisija Kosova nije certifikovala kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

Izborna komisija Kosova nije certifikovala kandidate Srpske liste za izbore 28. decembra

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaKosovoParlamentarni izboriIzboriSrpska lista

Društvo, najnovije vesti »

Dolovac i Stamenković upoznali šefa delegacije EU u Srbiji sa pritiscima na pravosuđe

Dolovac i Stamenković upoznali šefa delegacije EU u Srbiji sa pritiscima na pravosuđe

Danas pre 5 minuta
Politikologu Ognjenu Gogiću priznanje UNS-a na Kosovu za pozitivan primer saradnje s medijima

Politikologu Ognjenu Gogiću priznanje UNS-a na Kosovu za pozitivan primer saradnje s medijima

Danas pre 1 sat
Dačić: Sprečavamo krijumčarenje migranata

Dačić: Sprečavamo krijumčarenje migranata

Danas pre 45 minuta
Grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“ najoštrije osudila paljenje automobila tužiteljki

Grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“ najoštrije osudila paljenje automobila tužiteljki

Danas pre 1 sat
Putevi Srbije: Teretnjaci na graničnim prelazima čekaju i po osam sati

Putevi Srbije: Teretnjaci na graničnim prelazima čekaju i po osam sati

Danas pre 55 minuta