"Čuo sam da je spavao sa nekom, to je velika sramota" Otac Asmina Durdžića šokiran ponašanjem sina, hitno se oglasio: "Ne možemo to da podnesemo"

Asminov otac, Mustafa Durdžić, izrazio je nezadovoljstvo postupcima svog sina.

Mustafa se negativno osvrnuo na sugestije o vezi Asmina sa drugim učesnicama rijalitija. Stanija Dobrojević definitivno je stavila tačku na odnos sa bivšim dečkom Asminom Durdžićem nakon što je večeras u krevet priveo cimerku iz rijalitija Sandru Todić. Sada se oglasio Asminov otac, Mustafa Durdžić vidno besan na sina. Mustafa se u nekoliko navrata svađao sa nesuđenom snajom Stanijom preko medija, a sada je rekao: - Mislim da je dobro da svako ide svojim putem. Dok