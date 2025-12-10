"To je za nas velika sramota!" Asminov otac besan zbog njegovog ponašanja: "Čuli smo da je spavao s nekom..."

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs/Pink.rs
"To je za nas velika sramota!" Asminov otac besan zbog njegovog ponašanja: "Čuli smo da je spavao s nekom..."

Stanija Dobrojević definitivno je presekla sve veze sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem nakon što je završio u krevetu sa cimerkom iz rijalitija, Sandrom Todić.

Situacija je izazvala pravu buru, a sada se oglasio i Asminov otac, Mustafa Durdžić, koji ne krije bes i razočaranje. Mustafa se u nekoliko navrata svađao sa nesuđenom snajom Stanijom preko medija, a sada je rekao: - Mislim da je dobro da svako ide svojim putem. Dok je valjalo, do tad je i trajalo. Ipak oni nisu mogli uskladiti vremensku razliku kako u godinama, tako i vremensku razliku u vremenu. Dobro je za Asmina da se pokuša skoncentrisati na naše evropsko
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Sramota me je Boga i naroda", Asminov otac šokiran njegovim ponašanjem, otkazao novogodišnju posetu u Eliti: "Kakva Maja, ona…

"Sramota me je Boga i naroda", Asminov otac šokiran njegovim ponašanjem, otkazao novogodišnju posetu u Eliti: "Kakva Maja, ona je gora od Aneli"

Alo pre 46 minuta
"Izabrao je put ka dnu, u šoku sam" Stanija van sebe nakon Asminove vrele akcije sa cimerkom

"Izabrao je put ka dnu, u šoku sam" Stanija van sebe nakon Asminove vrele akcije sa cimerkom

Alo pre 56 minuta
"Čuo sam da je spavao sa nekom, to je velika sramota" Otac Asmina Durdžića šokiran ponašanjem sina, hitno se oglasio: "Ne…

"Čuo sam da je spavao sa nekom, to je velika sramota" Otac Asmina Durdžića šokiran ponašanjem sina, hitno se oglasio: "Ne možemo to da podnesemo"

Blic pre 1 sat
"Izabrao je put ka dnu, u šoku sam" Stanija se oglasila nakon Asminove vrele akcije sa cimerkom u "Eliti"

"Izabrao je put ka dnu, u šoku sam" Stanija se oglasila nakon Asminove vrele akcije sa cimerkom u "Eliti"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Stanija DobrojevićELITArijalitielita 9

Zabava, najnovije vesti »

Zabrana ili zaštita: Australija reformiše onlajn detinjstvo

Zabrana ili zaštita: Australija reformiše onlajn detinjstvo

Radar pre 56 minuta
"To je za nas velika sramota!" Asminov otac besan zbog njegovog ponašanja: "Čuli smo da je spavao s nekom..."

"To je za nas velika sramota!" Asminov otac besan zbog njegovog ponašanja: "Čuli smo da je spavao s nekom..."

Telegraf pre 11 minuta
"Sramota me je Boga i naroda", Asminov otac šokiran njegovim ponašanjem, otkazao novogodišnju posetu u Eliti: "Kakva Maja, ona…

"Sramota me je Boga i naroda", Asminov otac šokiran njegovim ponašanjem, otkazao novogodišnju posetu u Eliti: "Kakva Maja, ona je gora od Aneli"

Alo pre 46 minuta
"Izabrao je put ka dnu, u šoku sam" Stanija van sebe nakon Asminove vrele akcije sa cimerkom

"Izabrao je put ka dnu, u šoku sam" Stanija van sebe nakon Asminove vrele akcije sa cimerkom

Alo pre 56 minuta
Pozajmila od muža stajling za nastup Nikolija izašla pred publiku u ovom izdanju: "Ušla sam Relji u ormar" (foto)

Pozajmila od muža stajling za nastup Nikolija izašla pred publiku u ovom izdanju: "Ušla sam Relji u ormar" (foto)

Blic pre 1 sat