"To je za nas velika sramota!" Asminov otac besan zbog njegovog ponašanja: "Čuli smo da je spavao s nekom..."

Stanija Dobrojević definitivno je presekla sve veze sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem nakon što je završio u krevetu sa cimerkom iz rijalitija, Sandrom Todić.

Situacija je izazvala pravu buru, a sada se oglasio i Asminov otac, Mustafa Durdžić, koji ne krije bes i razočaranje. Mustafa se u nekoliko navrata svađao sa nesuđenom snajom Stanijom preko medija, a sada je rekao: - Mislim da je dobro da svako ide svojim putem. Dok je valjalo, do tad je i trajalo. Ipak oni nisu mogli uskladiti vremensku razliku kako u godinama, tako i vremensku razliku u vremenu. Dobro je za Asmina da se pokuša skoncentrisati na naše evropsko