Rusija gomila 156.000 vojnika oko Pokrovska Ukrajinski komandant o stanju na frontu: "Naredio sam povlačenje, ali..."

Blic pre 1 sat
Rusija gomila 156.000 vojnika oko Pokrovska Ukrajinski komandant o stanju na frontu: "Naredio sam povlačenje, ali..."
Ukrajinci kontrolišu severni deo grada i zapadno od njega oko 54 kvadratna kilometra Pokrovsk je ključna tačka u rusko-ukrajinskim sukobima u Donjeckoj oblasti Ukrajinske snage drže delove grada Pokrovsk u Donjeckoj oblasti od sredine novembra, ali su pojedine jedinice prošle nedelje povučene sa nepraktičnih položaja van grada, izjavio je danas Vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski. Sirski je za javni servis Suspilne rekao da je situacija oko
UkrajinaRusija

