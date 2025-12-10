Tramp: "Omiljena reč mi je "carina": Donosi nam stotine milijardi dolara"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je "carina" njegova omiljena reč, prenose američki mediji.

"Rekao bih da mi je omiljena reč ' carina'. Volim je više od bilo koje druge reči u rečniku", rekao je Tramp juče tokom jednog događaja u Pensilvaniji, prenosi "Njujork post". On je dodao da njegova carinska strategija "donosi stotine milijardi dolara", Sjedinjenim Američkim Državama, navodi američki list. Tramp je rekao da radnici čeličana, naročito u Pensilvaniji, ostvaruju bolje rezultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina. "Da nije bilo carina, ne