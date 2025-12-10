Tramp: "Omiljena reč mi je "carina": Donosi nam stotine milijardi dolara"
Blic pre 19 minuta
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je "carina" njegova omiljena reč, prenose američki mediji.
"Rekao bih da mi je omiljena reč ' carina'. Volim je više od bilo koje druge reči u rečniku", rekao je Tramp juče tokom jednog događaja u Pensilvaniji, prenosi "Njujork post". On je dodao da njegova carinska strategija "donosi stotine milijardi dolara", Sjedinjenim Američkim Državama, navodi američki list. Tramp je rekao da radnici čeličana, naročito u Pensilvaniji, ostvaruju bolje rezultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina. "Da nije bilo carina, ne