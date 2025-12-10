Sutra se ponavljaju izbori u jednom izbornom mestu u Sečnju

Danas pre 10 sati  |  Beta
Sutra se ponavljaju izbori u jednom izbornom mestu u Sečnju

U opštini Sečanj, na jednom biračkom mestu sutra će biti ponovljeno glasanje za lokalni parlament.

To je utvrđeno rešenjem opštinske izborne komisije koja je na biračkom mestu broj 7. poništila glasanje na izborima održanih 30. novembra. Na opštinskom sajtu piše da će se glasanje obaviti u osnovnoj školi „Veljko Đuričin“, Jarkovac, u ulici Trg dr Stanislava Bukurova 12. Na tom biračkom mestu, za glasanje 30. novembra bilo je upisano 577 birača a izbori su poništeni, kako je ranije obiavljeno, jer je nedostajala jedna strana zapisnika biračkog odbora. Po
