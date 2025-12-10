NBS: Devizno tržište stabilno, stranog novca dovoljno, građani da prijave nepravilnosti

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je preduzela mere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdevanja banaka i ovlašćenih menjača evrom i drugim stranim valutama, i u danima povećane tražnje, funkcionišu nesmetano.

Devizno tržište je potpuno stabilno, poslovne banke i menjačnice su snabdevene dovoljnom količinom efektivnog stranog novca kako bi zadovoljile sve potrebe domaćeg tržišta, istaknuto je u saopštenju. Kako se dodaje, nestašica evra i drugih stranih valuta ne postoji i građani su u mogućnosti da nesmetano obavljaju menjačke poslove u oba smera – kupovinom ili prodajom efektivnog stranog novca. Želeći da podstakne što efikasnije snabdevanje menjačkog i deviznog