"Udarila je bočna vrata autobusa... glavom je platila tuđu nepažnju": Potresni detalji pogibije žene kod Niša

Mondo pre 3 sata  |  Mihajlo Sfera
"Udarila je bočna vrata autobusa... glavom je platila tuđu nepažnju": Potresni detalji pogibije žene kod Niša

Elizabeta Gojković (53) iz niškog sela Vrelo poginula je juče u nesvakidašnjoj saobraćajnoj nesreći i to ispred svoje porodične kuće.

Do tragedije je došlo oko šest sati ujutro kada je Liza, kako su je svi zvali, krenula na nišku Veliku pijacu, na kojoj je prodavala voće. Sticajem neverovatnih okolnosti nju su sa leđa udarila bočna vrata autobusa koja su se usled neispravnosti, otvorila tokom vožnje. Nesrećna žena zadobila je stravične povrede kojima je ubrzo podlegla. Radovan Blagojević, suprug Elizabetine ćerke Dunje, kaže da je ona bila "stub" kuće. "Liza je bila izuzetno vredna osoba,
