Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

N1 Info pre 1 sat  |  Danas
Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija (ADNOC) pojavila se kao glavni kandidat za kupovinu 56,15 odsto udela koji ruske firme drže u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS), a koja je pod američkim sankcijama, objavio je Fajnenšel tajms, a prenosi Si Njuz.

Međutim, iako je ADNOC favorit za kupovinu jedinog srpskog rafinerijskog postrojenja, kompanija i dalje vodi razgovore i sa drugim potencijalnim ponuđačima, uključujući mađarsku naftnu kompaniju MOL, preneo je FT, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom, piše Si Njuz. Prema izveštaju ovog medija, uključenost ADNOC-a proističe, pre svega, iz bliskih odnosa između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije, a ne iz strateških ili poslovnih razloga,
