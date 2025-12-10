NBS održava stabilnost deviznog tržišta uz blage oscilacije kursa dinara prema evru

Naslovi.ai pre 53 minuta

NBS garantuje nesmetano snabdevanje evrom i drugim valutama, dok kurs dinara beleži minimalne promene i najnižu vrednost prema evru u 2025.

Narodna banka Srbije (NBS) preduzela je mere za nesmetano snabdevanje banaka i menjačnica evrom i drugim stranim valutama, održavajući stabilnost deviznog tržišta uprkos povećanoj tražnji. Nestašica evra i drugih valuta ne postoji, a poslovne banke i menjačnice imaju dovoljne količine efektivnog novca. RTV Euronews Danas N1 Info Radio 021

NBS poziva građane da prijave zloupotrebe i ističe da su menjački poslovi mogući u oba smera bez ograničenja. Izvršni odbor je izmenio propise radi olakšanja snabdevanja efektivom. Biznis.rs Mondo Nova Bujanovačke

Kurs dinara prema evru beleži minimalne oscilacije i trenutno je na najnižem nivou u 2025. godini, dok je vrednost prema dolaru stabilna. NBS nastavlja da prati situaciju i reaguje po potrebi, uzimajući u obzir i ekonomske izazove poput odbijanja zahteva za produženje licence jedinoj rafineriji u zemlji. Nova ekonomija Bloomberg Adria Alo Serbian News Media