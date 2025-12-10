NBS održava stabilnost deviznog tržišta uz blage oscilacije kursa dinara prema evru

Naslovi.ai pre 53 minuta
NBS održava stabilnost deviznog tržišta uz blage oscilacije kursa dinara prema evru

NBS garantuje nesmetano snabdevanje evrom i drugim valutama, dok kurs dinara beleži minimalne promene i najnižu vrednost prema evru u 2025.

Narodna banka Srbije (NBS) preduzela je mere za nesmetano snabdevanje banaka i menjačnica evrom i drugim stranim valutama, održavajući stabilnost deviznog tržišta uprkos povećanoj tražnji. Nestašica evra i drugih valuta ne postoji, a poslovne banke i menjačnice imaju dovoljne količine efektivnog novca. RTV Euronews Danas N1 Info Radio 021

NBS poziva građane da prijave zloupotrebe i ističe da su menjački poslovi mogući u oba smera bez ograničenja. Izvršni odbor je izmenio propise radi olakšanja snabdevanja efektivom. Biznis.rs Mondo Nova Bujanovačke

Kurs dinara prema evru beleži minimalne oscilacije i trenutno je na najnižem nivou u 2025. godini, dok je vrednost prema dolaru stabilna. NBS nastavlja da prati situaciju i reaguje po potrebi, uzimajući u obzir i ekonomske izazove poput odbijanja zahteva za produženje licence jedinoj rafineriji u zemlji. Nova ekonomija Bloomberg Adria Alo Serbian News Media

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

