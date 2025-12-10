Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: opcije za rešenje i potencijalni kupci

Naslovi.ai pre 8 minuta

Srbija se suočava sa posledicama sankcija NIS-u, pregovori traju, a ADNOC je glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u kompaniji.

Srbija je u trećem mesecu primene američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je većinski u ruskom vlasništvu. Vlada tvrdi da snabdevanje gorivom ostaje pod kontrolom, a krajnji rok za rešenje je 15. januar. Blic RTS Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tri moguća scenarija za rešavanje situacije, uključujući i prinudnu upravu ili nacionalizaciju, ako ne bude dogovora sa ruskim partnerima. Stručnjaci upozoravaju na moguće finansijske poremećaje usled sekundarnih sankcija. Bujanovačke RTS Kurir

Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija (ADNOC) glavni je kandidat za kupovinu 56,15% udela ruskih firmi u NIS-u, ali pregovori sa drugim ponuđačima, uključujući mađarsku MOL, i dalje traju. Beograd je frustriran zbog odlaganja Moskve u prodaji udela. Danas N1 Info Radio 021 Blic