Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: opcije za rešenje i potencijalni kupci

Naslovi.ai pre 8 minuta
Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: opcije za rešenje i potencijalni kupci

Srbija se suočava sa posledicama sankcija NIS-u, pregovori traju, a ADNOC je glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u kompaniji.

Srbija je u trećem mesecu primene američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je većinski u ruskom vlasništvu. Vlada tvrdi da snabdevanje gorivom ostaje pod kontrolom, a krajnji rok za rešenje je 15. januar. Blic RTS Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tri moguća scenarija za rešavanje situacije, uključujući i prinudnu upravu ili nacionalizaciju, ako ne bude dogovora sa ruskim partnerima. Stručnjaci upozoravaju na moguće finansijske poremećaje usled sekundarnih sankcija. Bujanovačke RTS Kurir

Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dabija (ADNOC) glavni je kandidat za kupovinu 56,15% udela ruskih firmi u NIS-u, ali pregovori sa drugim ponuđačima, uključujući mađarsku MOL, i dalje traju. Beograd je frustriran zbog odlaganja Moskve u prodaji udela. Danas N1 Info Radio 021 Blic

Povezane vesti »

Čuveni FT: Ovo je najbliži kupac Naftne industrije Srbije

Čuveni FT: Ovo je najbliži kupac Naftne industrije Srbije

Blic pre 18 minuta
Obrenović: Najveći problem NIS-a neizvesnost, svi scenariji mogući

Obrenović: Najveći problem NIS-a neizvesnost, svi scenariji mogući

RTS pre 17 minuta
Vučić najavio krajnji rok za rešavanje NIS-a, još jednom

Vučić najavio krajnji rok za rešavanje NIS-a, još jednom

Mašina pre 3 sata
Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

NIN pre 3 sata
Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz UAE glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz UAE glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Morava info pre 2 sata
Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Moj Novi Sad pre 3 sata
Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Fajnenšel tajms: Naftna kompanija iz Abu Dabija glavni kandidat za kupovinu ruskog udela u NIS-u

Nova ekonomija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: opcije za rešenje i potencijalni kupci

Situacija sa NIS-om pod američkim sankcijama: opcije za rešenje i potencijalni kupci

Naslovi.ai pre 8 minuta
Advokat o legalizaciji: Svi vlasnici nelegalnih objekata da podnesu prijavu – da se neko drugi ne upiše kao vlasnik

Advokat o legalizaciji: Svi vlasnici nelegalnih objekata da podnesu prijavu – da se neko drugi ne upiše kao vlasnik

Nova pre 7 minuta
Mesarović uručila rešenja po programu finansijske podrške za plasman meda

Mesarović uručila rešenja po programu finansijske podrške za plasman meda

Ekapija pre 7 minuta
Čuveni FT: Ovo je najbliži kupac Naftne industrije Srbije

Čuveni FT: Ovo je najbliži kupac Naftne industrije Srbije

Blic pre 18 minuta
Turistička ponuda Srbije bogatija za 5 novih "Mišlenovih zvezdica", dva restorana potvrdila raniju preporuku

Turistička ponuda Srbije bogatija za 5 novih "Mišlenovih zvezdica", dva restorana potvrdila raniju preporuku

Blic pre 7 minuta