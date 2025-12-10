Oglasili se crno-beli zbog Penjaroje: „Partizan nije doveo novog trenera“

Nova pre 7 sati  |  Autor: Dušan Marković
Oglasili se crno-beli zbog Penjaroje: „Partizan nije doveo novog trenera“

Partizan je morao da reaguje nakon što su se u pojedinim medijima pojavile informacije da je klub navodno potpisao saradnju sa Đoanom Penjarojom do leta 2027. godine.

Crno-beli su ove navode brzo demantovali kratkim, ali jasnim saopštenjem – ugovor nije potpisan, a fokus je isključivo na predstojećem večitom derbiju sa Crvenom zvezdom. „Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u Partizanu su usmerene upravo na ovaj duel. Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i apelujemo na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Novi trener Partizana ne priča engleski: Evo kako će crno-beli rešiti taj problem

Novi trener Partizana ne priča engleski: Evo kako će crno-beli rešiti taj problem

Mondo pre 5 sati
Penjaroja u Partizanu? Oglasio se Partizan!

Penjaroja u Partizanu? Oglasio se Partizan!

Hot sport pre 7 sati
Novi trener Partizana ne govori engleski: Evo kako će komunicirati sa košarkašima crno-belih

Novi trener Partizana ne govori engleski: Evo kako će komunicirati sa košarkašima crno-belih

Kurir pre 6 sati
Partizanovo saopštenje o novom treneru: Nismo potpisali…

Partizanovo saopštenje o novom treneru: Nismo potpisali…

Sport klub pre 8 sati
Derbi Evrope - šta su aduti Partizana, a šta Zvezdini?

Derbi Evrope - šta su aduti Partizana, a šta Zvezdini?

B92 pre 7 sati
Totalni obrt! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

Totalni obrt! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

Večernje novosti pre 7 sati
Saradnja Partizan – Đoan Penjaroja: Skoro sve je poznato

Saradnja Partizan – Đoan Penjaroja: Skoro sve je poznato

Sport klub pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanParni valjak

Sport, najnovije vesti »

Flamengo u polufinalu FIFA Interkontinentalnog Kupa

Flamengo u polufinalu FIFA Interkontinentalnog Kupa

Danas pre 45 minuta
Od februara 2026. strožiji uslovi za promenu reprezentacije

Od februara 2026. strožiji uslovi za promenu reprezentacije

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Liga šampiona – 11 golova na dva susreta: Kairat propustio priliku da pobedi četvorostrukog šampiona Evrope…

(VIDEO) Liga šampiona – 11 golova na dva susreta: Kairat propustio priliku da pobedi četvorostrukog šampiona Evrope, Kopenhagen slavio u Španiji

Danas pre 1 sat
Novak Đoković se na neuobičajen način priprema za narednu sezonu

Novak Đoković se na neuobičajen način priprema za narednu sezonu

Danas pre 2 sata
Milojević pred Šturm progovorio o Arnautroviću, otkrio i šta mu se događa po prvi put u karijeri

Milojević pred Šturm progovorio o Arnautroviću, otkrio i šta mu se događa po prvi put u karijeri

Danas pre 3 sata