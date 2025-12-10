Oglasili se crno-beli zbog Penjaroje: „Partizan nije doveo novog trenera“

Partizan je morao da reaguje nakon što su se u pojedinim medijima pojavile informacije da je klub navodno potpisao saradnju sa Đoanom Penjarojom do leta 2027. godine.

Crno-beli su ove navode brzo demantovali kratkim, ali jasnim saopštenjem – ugovor nije potpisan, a fokus je isključivo na predstojećem večitom derbiju sa Crvenom zvezdom. „Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u Partizanu su usmerene upravo na ovaj duel. Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i apelujemo na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za