Totalni obrt! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

KK Partizan oglasio se saopštenjem dva dana pred večiti derbi sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Foto: Profimedia Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan su usmerene upravo na ovaj duel. - Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi. Sve raspoložive ulaznice za ovaj duel su rasprodate, interesovanje je ogromno, stoga se sa punim pravom veruje da će Beograd