Penjaroja u Partizanu? Oglasio se Partizan!

Hot sport pre 5 sati
Penjaroja u Partizanu? Oglasio se Partizan!

Fokus Partizana potpuno na predstojeći derbi! Danas se pojavila informacija da će nakon derbija koji se igra u petak, ekipu Partizana preuzeti Joan Penjaroja.

Tim povodom danas se hitno oglasio klub: „Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan Mozzart Bet su usmerene upravo na ovaj duel. Објава коју дели KK Partizan Mozzart Bet (@partizanbc) Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi. Sve raspoložive ulaznice za ovaj
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Novi trener Partizana ne priča engleski: Evo kako će crno-beli rešiti taj problem

Novi trener Partizana ne priča engleski: Evo kako će crno-beli rešiti taj problem

Mondo pre 3 sata
Novi trener Partizana ne govori engleski: Evo kako će komunicirati sa košarkašima crno-belih

Novi trener Partizana ne govori engleski: Evo kako će komunicirati sa košarkašima crno-belih

Kurir pre 5 sati
Partizanovo saopštenje o novom treneru: Nismo potpisali…

Partizanovo saopštenje o novom treneru: Nismo potpisali…

Sport klub pre 6 sati
Oglasili se crno-beli zbog Penjaroje: „Partizan nije doveo novog trenera“

Oglasili se crno-beli zbog Penjaroje: „Partizan nije doveo novog trenera“

Nova pre 6 sati
Totalni obrt! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

Totalni obrt! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

Večernje novosti pre 6 sati
Derbi Evrope - šta su aduti Partizana, a šta Zvezdini?

Derbi Evrope - šta su aduti Partizana, a šta Zvezdini?

B92 pre 6 sati
Saradnja Partizan – Đoan Penjaroja: Skoro sve je poznato

Saradnja Partizan – Đoan Penjaroja: Skoro sve je poznato

Sport klub pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanderbiParni valjak

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Liga šampiona – 11 golova na dva susreta: Kairat propustio priliku da pobedi četvorostrukog šampiona Evrope…

(VIDEO) Liga šampiona – 11 golova na dva susreta: Kairat propustio priliku da pobedi četvorostrukog šampiona Evrope, Kopenhagen slavio u Španiji

Danas pre 8 minuta
Od februara 2026. strožiji uslovi za promenu reprezentacije

Od februara 2026. strožiji uslovi za promenu reprezentacije

Danas pre 47 minuta
Novak Đoković se na neuobičajen način priprema za narednu sezonu

Novak Đoković se na neuobičajen način priprema za narednu sezonu

Danas pre 1 sat
Milojević pred Šturm progovorio o Arnautroviću, otkrio i šta mu se događa po prvi put u karijeri

Milojević pred Šturm progovorio o Arnautroviću, otkrio i šta mu se događa po prvi put u karijeri

Danas pre 2 sata
Jovan Milošević: Moja želja je ostanak u Partizanu

Jovan Milošević: Moja želja je ostanak u Partizanu

Danas pre 2 sata