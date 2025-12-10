Penjaroja u Partizanu? Oglasio se Partizan!

Fokus Partizana potpuno na predstojeći derbi! Danas se pojavila informacija da će nakon derbija koji se igra u petak, ekipu Partizana preuzeti Joan Penjaroja.

Tim povodom danas se hitno oglasio klub: „Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan Mozzart Bet su usmerene upravo na ovaj duel. Објава коју дели KK Partizan Mozzart Bet (@partizanbc) Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi. Sve raspoložive ulaznice za ovaj