Partizanovo saopštenje o novom treneru: Nismo potpisali…

Sport klub pre 46 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Košarkaški klub Partizan još nije pronašao zamenu za Željka Obradovića, glavnog trenera koji je podneo ostavku.

Klub je vezao dve pobede pod vođstvom Mirka Ocokoljića, privremenog trenera, a klubu sada predstoji veliki izazov – evroligaški „večiti derbi“, u kojem će dočekati Crvenu zvezdu. Pojavile su se informacije da je pred dogovaranjem saradnje sa Partizanom španski stručnjak Đoan Penjaroja. Ipak, jasno je da će u meču sa Zvezdom u petak tim voditi Ocokoljić. Tim povodom oglasio se i klub iz Humske, istakavši da ugovor sa novim trenerom nije potpisan. Saopštenje
