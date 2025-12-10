Tajland pokreće operaciju velikih razmera na granici sa Kambodžom

Tajlandske trupe su pokrenule operaciju velikih razmera zbog eskalacije sukoba na granici sa Kambodžom, saopštio je štab Graničnih odbrambenih snaga u provinciji Trat. „Dana 10. decembra, Kraljevska tajlandska mornarica je preuzela proširena operativna ovlašćenja u svom sektoru zbog eskalacije neprijateljstava sa Kambodžom“, navodi se u saopštenju, prenose lokalni mediji. Operacija se zove „Trat potiskuje neprijatelja“, a ratni brod HTMS Thepa raspoređen je u to