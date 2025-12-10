Međak: Vučićeva ideja o zajedničkom ulasku u EU je zamka, put za sprečavanje proširenja

Ideja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom ulasku svih zemalja Zapadnog Balkana u EU je zamka i vodi zaustavljanju proširenja a ne ulasku svih, kaže za Danas potpredsednik Evropskog pokreta Vladimir Međak.

Vučić je ovu ideju plasirao u utorak na panelu Foruma BELTALKS i najavio da će je predložiti predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti. "Ako primite, jednu, dve ili tri, šta će biti sa drugima. Kako ćemo se suočiti sa problemima. I znam da svi imamo egoistični pristup, ali u pitanju je budućnost regiona i, još važnije, budućnost Evrope. To je jedino što EU može da uradi, da nas sve zajedno primi, bez podela.