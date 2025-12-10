SAD: Pucnjava na univerzitetu u Kentakiju, jedna osoba poginula, jedna ranjena

FRANKFORT - Jedna osoba je ubijena, a druga je teško ranjena u pucnjavi na Državnom univerzitetu u Kentakiju, saopštile su danas lokalne vlasti u gradu Frankfortu.

Obe osobe su studenti Državnog univerziteta Kentakija, ali osumnjičeni napadač nije, preneo je CBS. Pucnjava se dogodila ispred studentskog doma Jang Hol, na južnoj strani univerzitetskog kampusa, saopštile su lokalne vlasti i potvrdile da je osumnjičeni uhapšen i kasnije identifikovan kao Džejkob Li Bard iz Evansvila, u Indijani. Barda je odmah na mestu pucnjave privela univerzitetska policija zbog sumnje da je izvršio ubistvo i napad prvog stepena. Guverner