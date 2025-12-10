Vremenska prognoza: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano
U Srbiji će ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom pojavom magle, a u toku dana pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus tri stepena do četiri, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu će ujutru biti oblačno uz lokalnu pojavu magle. U toku dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od nule do četiri stepena, a najviša oko 14
