Potpuni vremenski kontrast! Sutra u Srbiji opasna pojava u pola zemlje, a u drugom delu sunčano i 14 stepeni

Vreme u Beogradu

U Srbiji će u četvrtak, 11. decembra na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda tokom čitavog dana biti magla ili niska oblačnost, dok će u ostalim krajevima tokom dana biti pretežno sunčano, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni, a temperature će varirati od minus dva do šest stepeni u mestima sa maglom, a u ostalim krajevima do 14 stepeni. U Beogradu će biti hladno,