Urušile se dve zgrade u Maroku, desetine mrtvih: Ljudi kopaju po ruševinama tražeći preživele (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Urušile se dve zgrade u Maroku, desetine mrtvih: Ljudi kopaju po ruševinama tražeći preživele (video)

NAJMANjE 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u marokanskom gradu Fesu, preneli su danas lokalni mediji.

Foto: Printskrin/H/Open Source Intel Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom, preneo je lokalni portal na engleskom jeziku Hespress.com. Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama može se videti kako ljudi idu preko ruševina tražeći
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Urušile se dve zgrade u Maroku: U gusto naseljenom području Fesa poginule najmanje 22 osobe

Urušile se dve zgrade u Maroku: U gusto naseljenom području Fesa poginule najmanje 22 osobe

Euronews pre 14 minuta
Urušile se dve zgrade u Maroku, strahuje se da su stanari pod ruševinama

Urušile se dve zgrade u Maroku, strahuje se da su stanari pod ruševinama

Politika pre 5 minuta
Tragedija u Maroku: Dve zgrade se srušile, 19 osoba poginulo

Tragedija u Maroku: Dve zgrade se srušile, 19 osoba poginulo

Nova pre 29 minuta
Urušile se dve zgrade u Maroku - 19 žrtava, više povređenih (FOTO)

Urušile se dve zgrade u Maroku - 19 žrtava, više povređenih (FOTO)

Novi magazin pre 54 minuta
Katastrofa u Maroku: Urušile se stambene zgrade; Raste broj mrtvih FOTO/VIDEO

Katastrofa u Maroku: Urušile se stambene zgrade; Raste broj mrtvih FOTO/VIDEO

B92 pre 25 minuta
Prvi snimci sa mesta nesreće u Maroku: Ljudi kopaju po ruševinama zgrada tražeći preživele, horor u Fesu! (foto/video)

Prvi snimci sa mesta nesreće u Maroku: Ljudi kopaju po ruševinama zgrada tražeći preživele, horor u Fesu! (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Urušile se dve stambene zgrade u Maroku - najmanje 19 poginulih i 16 povređenih

Urušile se dve stambene zgrade u Maroku - najmanje 19 poginulih i 16 povređenih

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IntelMaroko

Svet, najnovije vesti »

Od Srbije preko Albanije do Izraela, Džared Kušner širi poslovnu imperiju: Tramp bi preko zeta mogao da postane vlasnik CNN

Od Srbije preko Albanije do Izraela, Džared Kušner širi poslovnu imperiju: Tramp bi preko zeta mogao da postane vlasnik CNN

Danas pre 10 minuta
Kina pogubila menadžera

Kina pogubila menadžera

Danas pre 14 minuta
Kremlj otkriva: Putin ponekad sam vozi kroz Moskvu

Kremlj otkriva: Putin ponekad sam vozi kroz Moskvu

Danas pre 15 minuta
Peskov pozvao na oprez zbog mogućih prisluškivanja koja sprovode strane službe

Peskov pozvao na oprez zbog mogućih prisluškivanja koja sprovode strane službe

NIN pre 10 minuta
(Foto, video) Protesti širom Grčke ulaze u novu fazu: Blokirani auto-putevi i granični prelazi: Poljoprivrednici razmatraju…

(Foto, video) Protesti širom Grčke ulaze u novu fazu: Blokirani auto-putevi i granični prelazi: Poljoprivrednici razmatraju dalje akcije

Blic pre 10 minuta