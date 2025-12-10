Urušile se dve zgrade u Maroku, desetine mrtvih: Ljudi kopaju po ruševinama tražeći preživele (video)

NAJMANjE 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u marokanskom gradu Fesu, preneli su danas lokalni mediji.

Foto: Printskrin/H/Open Source Intel Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom, preneo je lokalni portal na engleskom jeziku Hespress.com. Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama može se videti kako ljudi idu preko ruševina tražeći