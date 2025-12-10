Fajnenšel tajms: „Adnoc“ iz Emirata najbliži kupovini NIS-a

Vreme pre 1 sat
Fajnenšel tajms: „Adnoc" iz Emirata najbliži kupovini NIS-a

Pregovori za ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) su navodno u toku, a kompanija ADNOC iz Abu Dabija slovi kao favorit, piše "Fajnenšel tajms"

Državna energetska kompanija iz Abu Dabija ADNOC postala je glavni kandidat za kupovinu ruskog većinskog paketa u jedinoj rafineriji u Srbiji, dok vlasti u Beogradu izražavaju frustraciju zbog odlaganja Moskve da proda svoj udeo u NIS-u koji je pod američkim sankcijama, piše „Fajnenšel tajms“ (FT). Prema izvorima FT upoznatim s pregovorima, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) je trenutno favorit za preuzimanje večinskog udela u Naftnoj industriji Srbije,
