Drama u svemiru kod planete Mars: "Izgubili smo signal"

Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) saopštila je danas da je izgubila signal svoje letelice Mejven koja kruži oko Marsa i koja je trebala da pošalje podatke na Zemlju 6. decembra, što se nije dogodilo.

"Svemirska letelica i operativni timovi istražuju anomaliju kako bi rešili situaciju", saopštila je NASA, prenosi portal Futurism. Svemirska letelica Mejven lansirana je krajem 2013. godine i stigla je na Mars godinu dana kasnije, a dizajnirana je da proučava gornje slojeve atmosfere te planete, i kako čestice sa Sunca utiču na nju, a takođe ima zadatak prenošenja komunikacija između misija na površini Marsa i Zemlje. Trenutno oko Marsa kruži sedam svemirskih