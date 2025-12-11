Svemirska letelica NASA koja kruži oko Marsa isključila se sa mreže

„Svemirska letelica i operativni timovi istražuju anomaliju kako bi rešili situaciju”– saopštila je NASA

VAŠINGTON – Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) saopštila je danas da je izgubila signal svoje letelice Mejven koja kruži oko Marsa i koja je trebala da pošalje podatke na Zemlju 6. decembra, što se nije dogodilo. „Svemirska letelica i operativni timovi istražuju anomaliju kako bi rešili situaciju”, saopštila je NASA, prenosi portal Futurism. Svemirska letelica Mejven lansirana je krajem 2013. godine i stigla je na Mars godinu dana