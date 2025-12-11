Vučić otvorio fabriku "Ariston Climate Solutions": "Srećan sam što smo ovakvog investitora doveli u Niš" FOTO

B92 pre 4 minuta
Vučić otvorio fabriku "Ariston Climate Solutions": "Srećan sam što smo ovakvog investitora doveli u Niš" FOTO

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju fabrike italijanske kompanije Ariston u Nišu da će tu biti zaposleno oko 300 radnika i da će serijska proizvodnja krenuti u aprilu. Ističe da je ova investicija vredna 75 miliona evra.

"Pre godinu i po dana smo bili ovde i ništa nije bilo. Srećan sam što sada ovde kreće zapošljavanje i obuka. Treba da ide probni period dva ili tri meseca i onda od aprila kreće serijska proizvodnja. Tako da, lepa stvar za Niš. Uvek je lepo kada prisustvujete postavljanju kamena temeljca, kada ničeg nema, a onda vidite veliku halu", rekao je Vučić. On je istakao da je to što će biti zaposleno oko 300 radnika velika vrednost za nas. Istakao je da će otvaranje još
