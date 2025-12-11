Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu Apelacioni sud uvažio žalbe branilaca, evo do kada može biti van zatvora

Blic pre 2 sata
Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu Apelacioni sud uvažio žalbe branilaca, evo do kada može biti van zatvora
Apelacioni sud u Beogradu preinačio je odluku Višeg suda i odobrio uslovni otpust Odluka suda temelji se na pozitivnom napretku u ponašanju osuđenog Sreten Jocić poznatiji kao Joca Amsterdam pušten je na uslovnu slobodu odlukom Apelacionog suda u Beogradu. - Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 10. decembra 2025. godine rešenje, kojim se uvažavanjem žalbe branioca osuđenog, preinačava prvostepeno rešenje i osuđeni Sreten Jocić uslovno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Danas saznaje: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas saznaje: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Joca AmsterdamAmsterdamSreten Jocić

Društvo, najnovije vesti »

Građani blokirali saobraćaj u Subotici u znak podrške tužiteljki kojoj je zapaljen auto

Građani blokirali saobraćaj u Subotici u znak podrške tužiteljki kojoj je zapaljen auto

Danas pre 36 minuta
Danas saznaje: Smenjeni načelnik Školske uprave Beograd i direktori dve osnovne škole sa Novog Beograda

Danas saznaje: Smenjeni načelnik Školske uprave Beograd i direktori dve osnovne škole sa Novog Beograda

Danas pre 31 minuta
Ministarka privrede Adrijana Mesarović se sastala sa delegacijom Libije

Ministarka privrede Adrijana Mesarović se sastala sa delegacijom Libije

Blic pre 1 sat
Tramp lansirao "Zlatnu karticu", direktan put do državljanstva: Novi model za ulazak u SAD, a cena je prava "sitnica"

Tramp lansirao "Zlatnu karticu", direktan put do državljanstva: Novi model za ulazak u SAD, a cena je prava "sitnica"

Blic pre 1 sat
Forum sudija Srbije: Tražimo hitno procesuiranje odgovornih za paljenje automobila tužiteljke

Forum sudija Srbije: Tražimo hitno procesuiranje odgovornih za paljenje automobila tužiteljke

Danas pre 2 sata