Apelacioni sud u Beogradu: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas pre 28 minuta  |  Uglješa Bokić
Sreten Jocić poznatiji kao Joca Amsterdam pušten je na uslovnu slobodu odlukom Apelacionog suda u Beogradu.

Sreten Jocić poznatiji kao Joca Amsterdam pušten je na uslovnu slobodu odlukom Apelacionog suda u Beogradu. „Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 10. decembra 2025. godine rešenje, kojim se uvažavanjem žalbe branioca osuđenog, preinačava prvostepeno rešenje i osuđeni Sreten Jocić uslovno otpušta sa izdržavanja kazne zatvora od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu 3. juna 2010. godine i određuje da se isti ima odmah
