Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke Nađe pljušte čestitke! Oglasila se Sloboda Mićalović, a onda i Marija Karan…

Đuričko je objavio dve fotografije svoje ćerke na Instagramu, izazivajući emotivne komentare.

Nađa, kćerka glumca, živi u Americi i studira međunarodne odnose i pravo. Glumac Nikola Đuričko ima dvoje dece, ćerku Nađu i sina Đorđa, a u njihovom domu danas je poseban dan. Naime, njegova naslednica slavi 21. rođendan, a glumac se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram. Naime, Đuričko je objavio njihovu zajedničku fotograifju kada je Nađa bila mala, a potom još jednu koja je nastala skoro. U opisu slike je samo napisao stavio broj "21", a komentari