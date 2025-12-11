Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke Nađe pljušte čestitke! Oglasila se Sloboda Mićalović, a onda i Marija Karan

Blic pre 3 sata
Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke Nađe pljušte čestitke! Oglasila se Sloboda Mićalović, a onda i Marija Karan…

Đuričko je objavio dve fotografije svoje ćerke na Instagramu, izazivajući emotivne komentare.

Nađa, kćerka glumca, živi u Americi i studira međunarodne odnose i pravo. Glumac Nikola Đuričko ima dvoje dece, ćerku Nađu i sina Đorđa, a u njihovom domu danas je poseban dan. Naime, njegova naslednica slavi 21. rođendan, a glumac se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram. Naime, Đuričko je objavio njihovu zajedničku fotograifju kada je Nađa bila mala, a potom još jednu koja je nastala skoro. U opisu slike je samo napisao stavio broj "21", a komentari
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola ĐuričkoSloboda MićalovićMarija Karan

Zabava, najnovije vesti »

Prelepa glumica u providnom, a Jelena Tomašević istakla dekolte. Okupile se VIP face na reviji, tu su i poznati muzičar i…

Prelepa glumica u providnom, a Jelena Tomašević istakla dekolte. Okupile se VIP face na reviji, tu su i poznati muzičar i bivša Uraganka (video)

Blic pre 52 minuta
Ove greške mogu biti skupe: 15 stvari koje nikada ne smete stavljati u mašinu za sudove!

Ove greške mogu biti skupe: 15 stvari koje nikada ne smete stavljati u mašinu za sudove!

Kurir pre 47 minuta
20 dana bila u bolnici: Mina Kostić se bori sa zdravljem, otkrila kroz kakve probleme prolazi

20 dana bila u bolnici: Mina Kostić se bori sa zdravljem, otkrila kroz kakve probleme prolazi

Telegraf pre 1 sat
Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Telegraf pre 1 sat
"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon…

"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon, večeras ne znam gde se nalazim" (video)

Blic pre 1 sat