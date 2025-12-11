Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Glumac Nikola Đuričko ima dvoje dece, ćerku Nađu i sina Đorđa, a u njihovom domu obeležen je poseban dan.

Nikolina naslednica Nađa slavi 21. rođendan, a glumac se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju kada je Nađa bila mala, a potom još jednu koja je nastala nedavno. U opisu je stavio broj "21", a komentari i čestitke su samo počeli da se nižu. Među prvima je komentarisala glumica Sloboda Mićalović koja je napisala: "Živela ljubavi", a potom je Marija Karan ostavila emodži u obliku srca. Kako Nikola ne voli da
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke Nađe pljušte čestitke! Oglasila se Sloboda Mićalović, a onda i Marija Karan…

Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke Nađe pljušte čestitke! Oglasila se Sloboda Mićalović, a onda i Marija Karan

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola ĐuričkoSloboda MićalovićMarija Karan

Zabava, najnovije vesti »

Prelepa glumica u providnom, a Jelena Tomašević istakla dekolte. Okupile se VIP face na reviji, tu su i poznati muzičar i…

Prelepa glumica u providnom, a Jelena Tomašević istakla dekolte. Okupile se VIP face na reviji, tu su i poznati muzičar i bivša Uraganka (video)

Blic pre 2 sata
Ove greške mogu biti skupe: 15 stvari koje nikada ne smete stavljati u mašinu za sudove!

Ove greške mogu biti skupe: 15 stvari koje nikada ne smete stavljati u mašinu za sudove!

Kurir pre 2 sata
Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Slavlje u domu Nikole Đurička: Zbog njegove ćerke čestitke pljušte! Oglasila se Sloboda, zatim i Marija Karan

Telegraf pre 2 sata
20 dana bila u bolnici: Mina Kostić se bori sa zdravljem, otkrila kroz kakve probleme prolazi

20 dana bila u bolnici: Mina Kostić se bori sa zdravljem, otkrila kroz kakve probleme prolazi

Telegraf pre 2 sata
Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina…

Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina je bila u šoku"

Blic pre 3 sata