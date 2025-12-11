Zelenski odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti rekavši da je spreman za izbore ako SAD i drugi saveznici pomognu u obezbeđivanju bezbednosti biračkih mesta i ako izborni zakon može da se izmeni.

Petogodišnji mandat Zelenskog trebalo je da se završi u maju 2024. godine, ali su izbori zakonski odloženi zbog invazije Rusije. To je postalo izvor tenzija sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji je kritikovao odlaganje dok vrši pritisak na Zelenskog da prihvati njegove predloge za okončanje rata. Zelenski je odgovorio na tu kritiku u utorak, rekavši da je spreman za izbore. „Štaviše, sada tražim – i to otvoreno kažem – od Sjedinjenih Država, moguće