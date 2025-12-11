Zelenski odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti

Danas pre 8 sati  |  Beta-AP
Zelenski odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti rekavši da je spreman za izbore ako SAD i drugi saveznici pomognu u obezbeđivanju bezbednosti biračkih mesta i ako izborni zakon može da se izmeni.

Petogodišnji mandat Zelenskog trebalo je da se završi u maju 2024. godine, ali su izbori zakonski odloženi zbog invazije Rusije. To je postalo izvor tenzija sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji je kritikovao odlaganje dok vrši pritisak na Zelenskog da prihvati njegove predloge za okončanje rata. Zelenski je odgovorio na tu kritiku u utorak, rekavši da je spreman za izbore. „Štaviše, sada tražim – i to otvoreno kažem – od Sjedinjenih Država, moguće
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Kurir pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaIzboriDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Italijanska kuhinja deo kulturne baštine Uneska: Meloni oduševljena, kaže da je to više od hrane i recepata

Italijanska kuhinja deo kulturne baštine Uneska: Meloni oduševljena, kaže da je to više od hrane i recepata

Kurir pre 4 minuta
Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Kurir pre 4 minuta
Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: horor na granici sa Pakistanom!

Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: horor na granici sa Pakistanom!

Kurir pre 4 minuta
Bugari traže ostavku vlade; protesti u desetinama gradova širom zemlje (video)

Bugari traže ostavku vlade; protesti u desetinama gradova širom zemlje (video)

Kurir pre 4 minuta
Tramp: Planiram da imenujem Odbor za mir u Gazi početkom sledeće godine

Tramp: Planiram da imenujem Odbor za mir u Gazi početkom sledeće godine

Politika pre 1 sat