Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Kurir pre 23 minuta  |  Agencije
Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je sa ukrajinskim parlamentom razgovarao o pravnim i drugim pitanjima vezanim za mogućnost održavanja izbora i pozvao druge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, da ne vrše pritisak po tom pitanju.

Zelenski je u utorak izjavio da je spreman da održi izbore u roku od tri meseca ako Sjedinjene Države i drugi saveznici Kijeva budu u mogućnosti da obezbede bezbednost glasanja. Ovo je reakcija na komentare američkog predsednika Donalda Trampa, koji je sugerisao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor da izbegne izbore. Rasprava u parlamentu o pravnim aspektima Zelenski je u večernjem video obraćanju rekao da je imao „važan razgovor“ sa poslanicima u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zelenski odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti

Zelenski odbacio aluzije da rat koristi kao izgovor da ostane na vlasti

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriKijevDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Horor u Hrvatskoj: Muškarca (42) držali kao roba dve godine, fiktivnim ugovorima mu oteli imovinu

Horor u Hrvatskoj: Muškarca (42) držali kao roba dve godine, fiktivnim ugovorima mu oteli imovinu

Blic pre 27 minuta
Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: Horor na granici sa Pakistanom!

Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: Horor na granici sa Pakistanom!

Kurir pre 17 minuta
Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Kurir pre 23 minuta
Tužiteljka Bondi: Zaplenjeni tanker prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana

Tužiteljka Bondi: Zaplenjeni tanker prevozio sankcionisanu naftu iz Venecuele i Irana

Politika pre 3 minuta
(Video) Drama u svemiru: Izgubljen signal sa letelicom koja kruži oko Marsa, oglasila se NASA

(Video) Drama u svemiru: Izgubljen signal sa letelicom koja kruži oko Marsa, oglasila se NASA

Blic pre 48 minuta