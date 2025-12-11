Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je sa ukrajinskim parlamentom razgovarao o pravnim i drugim pitanjima vezanim za mogućnost održavanja izbora i pozvao druge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, da ne vrše pritisak po tom pitanju.

Zelenski je u utorak izjavio da je spreman da održi izbore u roku od tri meseca ako Sjedinjene Države i drugi saveznici Kijeva budu u mogućnosti da obezbede bezbednost glasanja. Ovo je reakcija na komentare američkog predsednika Donalda Trampa, koji je sugerisao da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor da izbegne izbore. Rasprava u parlamentu o pravnim aspektima Zelenski je u večernjem video obraćanju rekao da je imao „važan razgovor“ sa poslanicima u