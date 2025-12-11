Amerikanci produžili licencu Lukoilu za prodaju imovine, evo do kada kompanija ima vremena da proda imovinu

Dnevnik pre 46 minuta
Amerikanci produžili licencu Lukoilu za prodaju imovine, evo do kada kompanija ima vremena da proda imovinu

VAŠINGTON: SAD su produžile Lukoilu licencu do 17. januara naredne godine, čime je kompaniji omogućeno da nastavi pregovore i zaključuje uslovne ugovore o prodaji svoje imovine u inostranstvu.

Dozvola, kako se navodi u objavi na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a. Prema navodima iz licence, potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 odsto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK. OFAK navodi da za odobrenje licence Lukoilu, termin "uslovni ugovori", podrazumeva izvršne ugovore, izvršne proforma fakture,
