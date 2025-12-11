Dončić ne može sam: Lejkersi bez polufinala NBA kupa, Oklahoma nadigrala Sanse

Košarkaši Oklahome plasirali su se u polufinale NBA kupa pobedivši na svom terenu u četvrtfinalu Finiks rezultatom 138:89.

Najefikasniji u timu Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 28 poena, dok je Čet Holmgren dodao 24. U ekipi Finiksa, najbolji je bio Dilon Bruks sa 16 poena, dok je Džordan Gudvin ubacio 15. Košarkaši Oklahome su pobedom protiv Finiksa izjednačili rekord Golden Stejta iz sezone 2015/2016. sa skorom od 24/1 na početku sezone u NBA ligi. Oklahoma će u polufinalu NBA kupa igrati protiv San Antonija, koji je danas u gostima savladao Los Anđeles Lejkerse rezultatom