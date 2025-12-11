Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti Nišu, saopštio je Kabinet predsednika Republike.

Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova. Kako se navodi u saopštenju, predsednik Srbije će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark. Predsednik Srbije će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić danas šeta Nišom

Vučić danas šeta Nišom

Danas pre 36 minuta
Predsednik Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Predsednik Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Blic pre 41 minuta
Predsednik Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Climate Solutions

Predsednik Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Climate Solutions

RTV pre 1 sat
Vučić danas u Nišu Nove fabrike, investicije i razvojni projekti u fokusu posete

Vučić danas u Nišu Nove fabrike, investicije i razvojni projekti u fokusu posete

Dnevnik pre 1 sat
Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

B92 pre 1 sat
Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišNovi SadPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Oracle potonuo na berzi - rast troškova za AI veći od rasta prihoda

Oracle potonuo na berzi - rast troškova za AI veći od rasta prihoda

Bloomberg Adria pre 6 minuta
Kina obara rekorde: Suficit u trgovini premašio bilion dolara

Kina obara rekorde: Suficit u trgovini premašio bilion dolara

Blic pre 6 minuta
Slovenački SBITOP se pred kraj godine bliži rastu od 50 odsto

Slovenački SBITOP se pred kraj godine bliži rastu od 50 odsto

Biznis.rs pre 6 minuta
SAD produžile Lukoilu licencu do 17. januara za pregovore o prodaji imovine

SAD produžile Lukoilu licencu do 17. januara za pregovore o prodaji imovine

NIN pre 26 minuta
Koliko nas koštaju kese? Godišnje izdvajamo hiljade dinara, a trgovci zarađuju milione

Koliko nas koštaju kese? Godišnje izdvajamo hiljade dinara, a trgovci zarađuju milione

Kamatica pre 1 sat