Vučić danas u Nišu na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti Nišu, saopštio je Kabinet predsednika Republike.

Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova. Kako se navodi u saopštenju, predsednik Srbije će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark. Predsednik Srbije će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije