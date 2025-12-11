Vučić: U Nišu otvaramo dve fabrike, a aerodrom dobija novih 100 miliona evra

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić: U Nišu otvaramo dve fabrike, a aerodrom dobija novih 100 miliona evra
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji danas boravi u Nišu u kojem će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi, rekao je da grad očekuju velika ulaganja u aerodrom - nova faza vredna 100 miliona evra, povratak low-cost letova ka severnoj Italiji i obnova linije "Er Srbije", dok kargo saobraćaj već beleži rekord. Istakao je i da Niš danas otvara dve značajne evropske fabrike i da su "plate od
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Uvećali smo prednost na ponovljenim izborima" Vučić iz Niša: Kada vide da je đavo odneo šalu, ljudi glasaju kako bi inače…

"Uvećali smo prednost na ponovljenim izborima" Vučić iz Niša: Kada vide da je đavo odneo šalu, ljudi glasaju kako bi inače glasali

Blic pre 3 minuta
"Cena deblokiranja je sve jasnija" Kakve su poruke Srbiji stigle sinoć iz Brisela: Za pomak ka EU potrebne tri stvari

"Cena deblokiranja je sve jasnija" Kakve su poruke Srbiji stigle sinoć iz Brisela: Za pomak ka EU potrebne tri stvari

Blic pre 23 minuta
Vučić u Briselu, pred kamerama, otkrio da je dobio poruku iz Moskve, Fon der Lajen ga prekinula

Vučić u Briselu, pred kamerama, otkrio da je dobio poruku iz Moskve, Fon der Lajen ga prekinula

Nova pre 13 minuta
„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“: Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom…

„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“: Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom zaobilazi

Danas pre 38 minuta
„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“: Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom…

„Ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te ubijemo“: Vučić čuo nepostojeće pretnje opozicije pred dolazak u Niš, koji uglavnom zaobilazi

Danas pre 33 minuta
Vučić danas šeta Nišom

Vučić danas šeta Nišom

Naissus info pre 13 minuta
Predsednik Vučić uživo iz Niša o svim aktuelnostima: SNS je ubedljivo pobedio u Sečnju

Predsednik Vučić uživo iz Niša o svim aktuelnostima: SNS je ubedljivo pobedio u Sečnju

Dnevnik pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišAerodromSNSItalijaPredsednik SrbijeLokalni izboriIzboriAir Serbia

Ekonomija, najnovije vesti »

Tortilje iz Srbije povučene s hrvatskog tržišta - zbog kalcijum sorbata

Tortilje iz Srbije povučene s hrvatskog tržišta - zbog kalcijum sorbata

N1 Info pre 23 minuta
U Ameriku više nećete moći dok ne otvorite sve profile na društvenim mrežama

U Ameriku više nećete moći dok ne otvorite sve profile na društvenim mrežama

Kamatica pre 3 minuta
Nakamura: Ekspo 2027 u Beogradu uspostaviće novi model organizovanja Svetske izložbe

Nakamura: Ekspo 2027 u Beogradu uspostaviće novi model organizovanja Svetske izložbe

NIN pre 18 minuta
"Uvećali smo prednost na ponovljenim izborima" Vučić iz Niša: Kada vide da je đavo odneo šalu, ljudi glasaju kako bi inače…

"Uvećali smo prednost na ponovljenim izborima" Vučić iz Niša: Kada vide da je đavo odneo šalu, ljudi glasaju kako bi inače glasali

Blic pre 3 minuta
Vučić: U Nišu otvaramo dve fabrike, a aerodrom dobija novih 100 miliona evra

Vučić: U Nišu otvaramo dve fabrike, a aerodrom dobija novih 100 miliona evra

Euronews pre 8 minuta