Danas je zagađenje vazduha u Srbiji izuzetno visoko – evo šta su uzroci

Danas je vazduh u mnogim gradovima u Srbiji ponovo među najzagađenijima na svetu.

Vazduh je ocenjen kao nezdrav, a stručnjaci upozoravaju da su koncentracije štetnih čestica više i zbog vremenskih uslova, pre svega temperaturnih inverzija, koje zagađenje zadržavaju pri tlu. Ko su zapravo najveći zagađivači tokom zime i zašto su ovi pikovi toliko izraženi? Najveći zagađivači zimi su i dalje individualna ložišta, odnosno domaćinstva koja lože ugalj i drva, često u starim pećima i bez filtracije. To je glavni izvor PM10 i PM2.5 čestica u većini